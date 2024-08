Regina Baresi approda su DAZN: «Inter sempre nel cuore ma sarò obiettiva!»

Regina Baresi viene accolta nella squadra di DAZN per la nuova stagione sportiva. L’ex calciatrice e capitana dell’Inter racconta sensazioni e aspettative sulla nuova avventura.

OPPORTUNITÀ – Tra le novità di DAZN c’è la presenza di Regina Baresi nel team di commentatori e opinionisti. L’ex calciatrice dell’Inter sarà nel programma della domenica, a bordocampo e a commentare sia la Serie A maschile che la Champions League Femminile. Intervistata per l’occasione da TuttoSport Regina Baresi dichiara: «È stata un’immensa soddisfazione e un orgoglio entrare a far parte della famiglia Dazn. Sono molto felice dell’opportunità, ora aspetto l’esordio in campionato, ma anche l’esordio in Women Champions League, visto che la piattaforma dà tantissimo spazio al calcio femminile, il che mi rende ancora più felice. Già quando ero ancora in attività avevo fatto qualche esperienza come opinionista e commentatrice».

Regina Baresi, da ex calciatrice dell’Inter e commentatrice!

PRIMA VOLTA – Gli spettatori DAZN di Chelsea-Inter, tra l’altro, hanno potuto già apprezzare la voce di Regina Baresi. Sul commento dell’ultima amichevole pre-stagionale nerazzurra l’ex calciatrice dichiara: «Come seconda voce è stata la prima volta, ma è una cosa che mi è sempre piaciuta, mi sono sempre divertita a fare televisione. Diciamo che era quello che mi sarebbe piaciuto fare in modo più serio dopo il ritiro dalla vita agonistica. Dazn è l’opportunità più importante che mi è stata offerta finora nel post carriera, spero di saperla cogliere nel migliore dei modi».

FEDE – Regina Baresi continua con un commento anche sulla prossima stagione dell’Inter Women: «Il mio cuore sarà sempre interista, ma sono anche una persona razionale che è professionale al 100%. Quando farò la seconda voce sull’Inter sarò obiettiva e se ci saranno critiche, non le risparmierò. Con la massima professionalità, perché è questo che fa la differenza. L’Inter Women arriverà in Champions quest’anno? Difficile dirlo, all’inizio Piovani avrà bisogno di tempo di lavorare con la squadra anche perché sono state inserite delle giocatrici nuove. Sicuramente quello nerazzurro è un progetto che sta crescendo in modo costante, i risultati arriveranno. L’Inter farà un ottimo campionato e sono sicura che metterà in difficoltà anche squadre che sulla carta le sono superiori».