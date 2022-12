Reggina vs Frosinone è anche Fabbian vs Mulattieri: derby tra prestiti Inter

La Serie B, a differenza del campionato di Serie A, continua fino al 17 dicembre. Nel prossimo turno ci sarà uno scontro interessante tra Reggina e Frosinone. Scontro tra le due prime della classe, ma scontro anche tra due giocatori di proprietà dell’Inter

DERBY NERAZZURRO – Giovedì 8 dicembre Reggina e Frosinone si affronteranno nel sedicesimo turno del campionato di Serie B. Si tratta di una partita molto importante, dato che le due squadre sono sono separate da soli 3 punti in classifica, con i ciociari al momento in testa. La partita potrebbe interessare anche altri tifosi oltre a quelli delle due squadre. I tifosi dell‘Inter infatti potrebbero cogliere l’occasione per ammirare due giovani nerazzurri che si affronteranno. Si parla di Giovanni Fabbian, centrocampista della Reggina, e Samuele Mulattieri, attaccante del Frosinone. Entrambi stanno facendo bene con le rispettive squadre. In particolare sono importanti i numeri di Fabbian, che Pippo Inzaghi sta trasformando in un centrocampista goleador. In 15 partite sono già 5 i gol del giocatore di proprietà dell’Inter. Al momento Fabbian ha un gol in più di Mulattieri, che però, a differenza del centrocampista, è partito da titolare solo 6 volte in 15 occasioni.