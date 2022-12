Reggina, vittoria pesante sul campo del Brescia: Fabbian in gol dopo 3′!

La Reggina di Filippo Inzaghi ha sfidato il Brescia allo stadio “Mario Rigamonti” nel match valevole per la quindicesima giornata di Serie B. I calabresi non deludono e portano a casa una vittoria pesantissima alla luce del pareggio (in extremis) del Frosinone (vedi report). 0-2 il risultato finale, gol per Fabbian

VITTORIA PESANTE – La Reggina di Filippo Inzaghi vince sul campo del Brescia portando a casa 3 punti pesanti in attesa dello scontro diretto dell’8 dicembre contro il Frosinone al Granillo. I granata trovano la rete dopo appena 3′ con Fabbian, giocatore in prestito dall’Inter. Poi all’11’ l’ex Milan Menez raddoppia. La sfida termina 0-2, la Reggina sale a quota 29 punti: -3 dal Frosinone capolista.