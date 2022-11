La Reggina spreca tutto, super rimonta Benevento! Fabbian esce col giallo

Termina 2-2 Reggina-Benevento, anticipo delle 12.30 della quattordicesima giornata di Serie B. Calabresi avanti di due gol ma rimontati nella ripresa. In campo per 85′ anche Fabbian dell’Inter

SPETTACOLO − Match spettacolare al Granillo tra i due campioni del Mondo 2006 Pippo Inzaghi, tecnico della Reggina, e Fabio Cannavaro, allenatore del Benevento. Partono meglio i calabresi che annichiliscono la formazione sannita chiudendo il primo tempo dominandolo sul 2-0. Al minuto 21′ è l’ex Parma Hernani a portare in vantaggio i suoi su calcio di rigore, mentre al 36′ raddoppia Canotto. In campo dal primo minuto anche il talentuoso centrocampista di proprietà dell’Inter, Giovanni Fabbian. Se il primo tempo è di marca amaranto, nel secondo esce l’orgoglio e la qualità delle Streghe. Al 59′ è Improta ad accorciare le distanze. Il Benevento si tuffa in avanti alla ricerca del pari con lo stesso match che si incattivisce un po’. Lo prova sulla propria pelle lo stesso Fabbian che prima si fa ammonire al 78′ per poi lasciare il campo all’85’ a Liotti. All’82’ arriva il pari del Benevento: Farias suggerisce per Acampora che non ci pensa due volte per il 2-2.