Reggina, fine del sogno. Fuori con l’unico tiro del Sudtirol: 90′ per Fabbian

Il Sudtirol vince ai quarti di finale dei playoff Serie B contro la Reggina con l’unico tiro in porta della partita. Niente da fare per la squadra allenata da Filippo Inzaghi. Giovanni Fabbian in campo novanta minuti.

FUORI AI PLAYOFF – La Reggina di Giovanni Fabbian eliminata ai playoff Serie B con l’unico tiro in porta della partita da parte del Sudtirol. Gli uomini di Bisoli, forti del vantaggio per il miglior piazzamento in campionato, pensano più a difendere che ad attaccare, concedendo diverse occasioni, soprattutto da fuori area, agli amaranto che però non riescono a capitalizzare. Nel finale decide il gol dalla distanza di Casiraghi.