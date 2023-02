La Reggina bissa il KO di Palermo, colpo esterno Pisa! Fabbian non brilla

La Reggina perde ancora dopo il KO di Palermo. Col Pisa finisce 0-2 per i ragazzi di D’Angelo, che sbancano il Granillo. Fabbian in campo per 90 minuti

SCONFITTA − Termina 0-2 Reggina-Pisa. Al Granillo, la squadra di Inzaghi bissa la sconfitta di Palermo non riuscendo a riscattarsi. In campo per tutta la partita anche l’interista Giovanni Fabbian. Dopo un primo tempo equilibrato, la gara si sblocca all’ora di gioco con Gargiulo. La Reggina subisce il colpo e dopo sette minuti prende anche il raddoppio firmato da Gliozzi su calcio di rigore.