Reggina e Bari non si fanno male, Fabbian gioca tanti più minuti di Salcedo

Termina 0-0 Reggina-Bari, big match della diciottesima giornata di Serie B. Uno contro l’altro anche Fabbian e Salcedo che rimangono contemporaneamente in campo però solo 10 minuti

RETI INVIOLATE − Match intenso al Granillo e soprattutto ad alta quota tra la seconda, la Reggina, e la terza del campionato di Serie B, il Bari. Sfida ravvicinata peraltro tra due giocatori di proprietà dell’Inter, Giovanni Fabbian lato calabrese, ed Eddie Salcedo sponda pugliese. Parte dal primo minuto il centrocampista. Pronti-via e il Bari si porta in vantaggio con Dorval che dopo aver saltato Majer deposita l’1-0. Ma la gioia del gol viene smorzata dal Var che annulla tutto per mani del francese. Lo scorrere delle lancette sveglia la Reggina che prende in mano la partita con un Bari veloce e di ripartenza. Sono due le più nitide palle-gol del primo tempo: prima Menez al 34′ e poi Fabbian dieci minuti più tardi. Bravissimo nel primo caso Caprile, nel secondo manca la precisione del prestito Inter. Nella ripresa, è ancora la Reggina a rendersi pericolosa con Pierozzi che sfrutta una discesa di Rivas ma non riesce a trovare la porta. Al 64′ Fabbri indica rigore per fallo ai danni di Gori ma il richiamo al monitor cambia la decisione del direttore di gara. Nel finale, i due interisti si danno praticamente la staffetta con Salcedo che entra al 69′ e Fabbian richiamato in panchina dieci minuti più tardi.