Regazzoli: «Inter Women, vi spiego la mia passione per il calcio»

Alice Regazzoli nel corso dell’evento di presentazione della nuova maglia dell’Inter al Nike HQ, ha spiegato la sua passione per il calcio.

COME TUTTO EBBE INIZIO – Alice Regazzoli racconta com’è nata la sua passione per il calcio: «La passione per il calcio è nata quando ero bambina vedendo una partita di mio fratello e da lì mi è arrivato un pallone. Da quel momento non ho più smesso. Preparazione alla partita? Prima della partita io e le mie compagne ci riuniamo nello spogliatoio, parliamo e facciamo gruppo tutte insieme».