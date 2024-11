Regali per Natale? Arriva l’Inter Natale Collection: il catalogo!

Il Natale sta per arrivare e inizia la corsa ai regali. Per i tanti tifosi dell’Inter c’è un vantaggio: quello di poter scegliere i prodotti della grande Inter Natale Collection.

CORSA AI REGALI – Il Natale sta per arrivare e ovviamente inizia la corsa per accaparrarsi i migliori regali, senza pensarci all’ultimo. In aiuto per i milioni di tifosi dell’Inter, arriva proprio la Inter Natale Collection: una nuova iniziativa del club con il lancio di tutta una serie di prodotti in tema natalizio. Questa la collezione parte da oggi e i vari prodotti disponibili sono contrassegnati dai simboli iconici del club, tra cui la vittoria del ventesimo scudetto con tanto di doppia stella cucita.

Regali di Natale, l’Inter inaugura la sua Inter Natale Collection 2024

L’Inter Natale Collection 2024 è un’opportunità assolutamente da sfruttare per i regali di Natale. All’interno di questa collezione in tema natalizia, si trova una vasta gamma di offerte e prodotti esclusivi e alla moda: dalle felpe ai maglioni, passando per i vari accessori come orologi, tazze, ma anche portachiavi e vari tipi di gadget. Ovviamente non possono mancare i cappellini, le sciarpe e le calze in tinte nero-azzurre. Tra i prodotti anche accessori per decorare i propri alberi di Natale come palline o stelle di Natale. I prodotti per i regali di Natale saranno disponibili da oggi online, sul brande store Amazon e negli Inter store di Milano, in Galleria, San Siro e Castello