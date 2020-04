Record di iscritti agli Inter Club: vola la Cina, 75 paesi rappresentati – GdS

AFFETTO – San Siro purtroppo è chiuso da un po’ e al momento è difficile anche solo immaginare quando potremo rivederlo pieno. Però continuano i primati dell’Inter, che confermano un momento di grande passione per il club. La campagna tesseramenti per gli Inter Club ha infatti fatto segnare un record storico: 140.157 gli iscritti ai 937 Inter Club per la stagione in corso. La crescita dei tesserati è avvenuta soprattutto nei numeri all’estero, a conferma della ritrovata vocazione “internazionale” dei nerazzurri: più 70 per cento in tre anni. Tra i paesi più rappresentati c’è la Cina della casa madre Suning, mentre il club più numeroso al mondo si trova in Indonesia, con 3646 soci. In Italia ovviamente comanda la Lombardia con 181 club, seguita dalla Puglia con 81. Settantacinque i paesi rappresentati in tutto il mondo, con presenze in tutti e cinque i continenti.

