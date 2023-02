Recoba: «I 5-10′ di pazzia di Inter-Sampdoria il più bel ricordo! Moratti…»

Alvaro Recoba è stato uno dei giocatori più amati dai tifosi dell’Inter. L’ex attaccante ripercorre quel pazzo 3-2 di Inter-Sampdoria e non solo. Le sue parole nei confronti di Moratti. Il Chino si è collegato sul canale YouTube del giornalista e tifoso nerazzurro, Gianluca Rossi

RICORDI − Il Chino Recoba non ha dubbi: «Ricordo più brutto? La sconfitta contro la Lazio e il KO in Champions League col Milan in semifinale. In quella partita avevamo problemi tutti: da Vieri a Crespo e io. Cuper mi chiese se me la sentivo di giocare, io gli risposi di sì. Ognuno fa una scelta e si prende responsabilità e rischi. Ricordo più bello? L’emozione dei 5-10 minuti di pazzia in Inter-Sampdoria. Sono stato l’uomo più felice in questi 5-10’. Poche volte ti ricapita quell’adrenalina lì. E’ stata la partita più bella e divertente. Moratti? Il presidente l’ho sento ogni tanto, il nostro affetto era naturale. Quando sono a Milano, lui mi dice sempre di venirlo a trovare».

CUORE NERAZZURRO − Poi Recoba conclude col suo amore verso i colori nerazzurri: «Dopo tanti anni, ho avuto l’onore e la felicità di avere intitolato un Inter Club in Uruguay. I ragazzi si sono ricordati di me e mi hanno fatto un piacere enorme e gratificante. A me rimangono queste cose, alla gente, ai tifosi e alla curva dico che per tutta la vita avrà un pezzo di cuore nerazzurro. Ma neanche c’è bisogno di dirlo, lo sanno. Ho avuto il piacere di giocare a San Siro, di sentire il mio nome urlato da 80 mila persone. Alla fine rimane quello ai giocatori, a me i soldi non mi hanno cambiato».