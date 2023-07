Recenti: «Sommer, Inter sta prendendo un portiere importante. Trubin…»

Alessandro Recenti, allenatore della Primavera dells Virtus Verona, ha parlato di Yann Sommer e Anatolij Trubin, portieri nel mirino dell’Inter.

Queste le parole di Alessandro Recenti, allenatore della Primavera dells Virtus Verona, su SportItalia.com. «Cosa ne penso di Sommer? Sommer è il portiere adatto per l’Inter ora per il dopo-Onana. Mi spiego: l’Inter ha avuto per un anno André in una operazione perfetta non solo dal punto di vista economico. Prendere un portiere d’esperienza come Sommer, ora, sarebbe fondamentale in questo momento in cui magari ci potrebbe essere un po’ di smarrimento per aver perso un punto di riferimento in campo e nello spogliatoio come il camerunese».

Recenti ha continuato. «In cosa è più bravo e lo prenderei anche assieme ad un portiere più giovane, come Trubin? Sommer è il classico portiere di scuola svizzero-tedesca. Lo si vedrà giocare anche con i piedi perché comunque ha una buona qualità tecnica, anche se non come Onana. È esperto, bravo nelle uscite. D’altronde gioca al Bayern Monaco al posto di Neuer. I nerazzurri stanno prendendo un portiere molto, molto importante. Trubin lo prenderei lo stesso: è molto forte, per ragioni anagrafiche potrebbe fare magari un paio di stagioni al fianco dello svizzero per conoscere meglio il campionato italiano».