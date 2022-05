Recalcati: «Anche con lo scudetto Inzaghi non è da Inter! Tanti errori»

Recalcati intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva ha fortemente criticato alcune scelte di Simone Inzaghi nel corso della sua prima stagione all’Inter sottolineando certi errori, anche se poi ringrazia il tecnico nerazzurro per i trofei conquistati.

NO RICONFERMA – Christian Recalcati, telecronista e noto tifoso dell’Inter, ringrazia Simone Inzaghi ma critica la sua prima stagione in nerazzurro: «Sampdoria? Anche contro l’Inter era convinta di vincere contro il Bologna che aveva già raggiunto i suoi obiettivi stagionali. Inoltre il 22 maggio è una data che ricordiamo molto bene se ricordiamo il Triplete. Andiamo avanti a speranze. Voto a Simone Inzaghi? Dico più che positiva, abbiamo buttato via noi lo scudetto. Io continuo a dire che anche se dovessimo vincere lo scudetto domenica, Inzaghi per me non è un allenatore da Inter. Lui resta una partita meravigliosa sul piano umano, ma non è un allenatore da Inter perché è con il paraocchi con il 3-5-2. Una serie di errori anche legati alla gestione della partita, a partire da quando viene ammonito un giocatore che subito lo deve sostituire. Ogni tanto sbaglia la formazione, però grazie per le due meravigliose coppe che abbiamo alzato in faccia alla Juventus».

FUTURO PERISIC – Recalcati poi si sofferma anche sul futuro di Ivan Perisic: «Addio Perisic? Tre anni fa spingeva per andare in Premier League fregandosene dell’Inter. Quest’anno MVP per distacco, se dovesse andar via una persona che il prossimo anno che a 34 anni vuole 6 milioni, c’è una canzone che dice “ciao ciao”. Abbiamo Robin Gosens, secondo me può sostituirlo benissimo».