Rebus calendari Serie A, l’Inter vuole prima i recuperi – TS

“Tuttosport” riporta che la Serie A nei prossimi giorni dovrà decidere come ripartire. L’Inter ha una sua idea precisa, ma ce ne sono altre.

PRIMA I RECUPERI? – La Serie A aspetta il vertice di domani col ministro Spadafora prima di ufficializzare la ripresa. Il calendario sarà poi stabilito in un’assemblea d’urgenza tra 48 ore. Ieri in consiglio sembrava prevalere l’orientamento di riallineare subito la classifica partendo coi recuperi della 25esima giornata: Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Torino-Parma.

INTER IN PRIMA FILA – In prima fila per questa opzione Beppe Marotta. Con una vittoria sui blucerchiati l’Inter si porterebbe a -6 dalla Juventus. Secondo l’ad nerazzurro è importante ristabilire subito una parità di condizione nel numero di partite giocate. Un criterio che secondo l’Inter deve essere centrale.

ALTRE OPZIONI – L’opzione comunque è da valutare per motivi di audience. Riprendere coi quattro recuperi darebbe meno visibilità. E da metà giugno non ripartirà solo la Serie A, aumentando quindi la concorrenza. Senza dimenticare che invece il ministro Spadafora domani potrebbe rilanciare l’idea di ripartire con le semifinali di Coppa Italia in modo da cominciare con gare in chiaro sulla Rai visto che continuano a non passare le sue idee sul campionato non criptato per evitare assembramenti.