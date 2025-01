Rebic salterà Lecce-Inter: fallo grave su Mina e rischio ampia squalifica

Ante Rebic salterà sicuramente la prossima sfida di campionato del Lecce contro l’Inter di domenica 26 gennaio alle ore 18. Il calciatore del Lecce rischia però una più lunga squalifica a causa del rosso contro il Cagliari.

LA SITUAZIONE – Ante Rebic non giocherà la prossima gara di Serie A del Lecce contro l’Inter in programma il 26 gennaio. Il calciatore croato si è reso infatti protagonista di un fallo molto pericoloso nella gara persa dalla sua squadra per 4-1 contro il Cagliari. Il gesto di cui si è reso protagonista il classe 1993 ha letteralmente “passeggiato” sulla schiena di Yerry Mina, ricevendo un rosso diretto da parte di Juan Luca Sacchi. L’ex Milan salterà dunque la sfida contro i nerazzurri, ma il giudizio del giudice sportivo potrebbe essere ben più severo.