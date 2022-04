Rebic diventa un caso al Milan: si è ‘tolto’ dal derby con l’Inter! – CdS

In casa Milan non c’è solo malumore per gli arbitri (vedi articolo), ma anche per la situazione di Rebic. Il Corriere dello Sport rivela come il croato non se la sia sentita di entrare contro l’Inter.

PROBLEMA MISTERIOSO – Come riporta il Corriere dello Sport, nel derby Inter-Milan di martedì Ante Rebic sarebbe probabilmente dovuto entrare prima di Brahim Diaz, che ha sostituito Sandro Tonali all’intervallo (assieme a Junior Messias per Alexis Saelemaekers). L’attaccante croato, invece, è rimasto in panchina per tutta la partita e non ha portato un contributo. Ufficialmente per un problema al ginocchio, segnalato dallo stesso Rebic, che però non ha trovato conferma dagli accertamenti svolti ieri. Da capire se potrà esserci domenica sera con la Lazio, ma intanto Rebic per il Milan diventa eccome un caso visti i tanti infortuni.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.



