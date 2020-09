Rebic, comunicato Milan dopo infortunio a Crotone: derby a rischio?

Con una nota apparsa sul sito web della società, il Milan ha comunicato le condizioni di Ante Rebic, dopo l’infortunio che lo ha costretto ad abbandonare il campo nella sfida contro il Crotone. Derby a rischio?

CONDIZIONI FISICHE – Con il derby Inter-Milan in programma il 17 ottobre, i rossoneri devono stare attenti alle condizioni di Ante Rebic. Il croato, uscito per infortunio ieri nel corso della sfida in trasferta contro il Crotone, si è sottoposto oggi ad alcuni esami medici. Fratture escluse, le sue condizioni restano comunque da monitorare. Questo il comunicato ufficiale della società: “AC Milan comunica che in seguito alla lussazione al gomito sinistro subita nella sfida Crotone-Milan, oggi Ante Rebić è stato sottoposto ad esame TAC che ha confermato l’assenza di fratture e ad ulteriori indagini che hanno escluso complicanze vascolo-nervose periferiche. Fra una decina di giorni è prevista una risonanza di controllo con valutazione specialistica”.