Rebic, allarme Milan: infortunio al gomito. Inter a rischio?

Rebic

Il Milan di Stefano Pioli ha superato con un facile 2 a 0 il Crotone (QUI il report del match). In casa rossonera c’è però apprenzione per le condizioni di Ante Rebic con il derby contro l’Inter del 17 ottobre che si avvicina

CONDIZIONE – “Infortunio per Ante Rebic contro il Crotone: il croato del Milan si è procurato una lussazione al gomito sinistro a inizio ripresa. Dopo uno sgambetto di un avversario l’ex Eintracht è caduto male sul terreno di gioco: gli è uscito il gomito e Pioli ha subito fatto entrare al suo posto il giovane Lorenzo Colombo. Rebic è stato subito portato negli spogliatoi, dove lo staff medico del Milan ha ridotto la lussazione. Adesso l’attaccante andrà in ospedale (a 300 metri dallo Stadio Scida), per effettuare una lastra. Ancora da capire i tempi di recupero. Di certo non una buona notizia per Pioli, che deve già fare a meno di Zlatan Ibrahimovic (in quarantena dopo essere risultato positivo al Covid)”.

Fonte: sport.sky.it