Real Sociedad, un titolare fuori per infortunio a -3 dall’Inter!

Nell’attesa che l’Inter scenda in campo a San Siro contro l’Udinese alle 20.45, la Real Sociedad sta vincendo in trasferta contro il Villarreal. Ma, in vista della partita di Champions League in programma martedì, la squadra di Alguacil rischia di perdere un giocatore chiave.

INFORTUNIO – Brais Mendez è uno dei giocatori chiave della Real Sociedad di Imanol Alguacil, autore anche della rete nell’1-1 a San Sebastian nella prima giornata della fase a gironi di Champions League proprio contro l’Inter. E proprio in vista del ritorno di martedì a San Siro, lo stesso Mendez rischia di non essere della partita. Nella sfida contro il Villarreal, il giocatore ha dovuto infatti chiedere il cambio per un infortunio al braccio dopo un contrasto con Capoue. Da capire naturalmente l’entità della lesione, ma di certo a tre giorni dalla gara di San Siro, il rischio che non ci sia è piuttosto alto.