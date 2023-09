Real Sociedad-Inter, pranzo stellato in corso! L’arrivo della dirigenza – Sky

Stelle di Champions League, con Real Sociedad-Inter in campo stasera, ma anche del ristorante nel quale le dirigenze dei due club stanno attualmente pranzato. Le ultime da Sky Sport 24.

PRANZO – Questa sera l’Inter scenderà in campo per la primissima sfida stagionale in Champions League, contro la Real Sociedad. Mentre la squadra di Simone Inzaghi riposa in hotel, che dista quaranta minuti dalla stadio di San Sebastian, è in corso il pranzo dirigenziale fra i due club. Matteo Barzaghi, in collegamento con Sky Sport 24, informa sulla situazione all’esterno dal ristorante, che risulta essere ovviamente stellato. Fra i presenti al banchetto, che si sta tenendo a Biarritz, il vice presidente dell’Inter Javier Zanetti, seguito da Giuseppe Marotta, Alessandro Antonello e il resto della delegazione nerazzurra. Nel frattempo si attendono aggiornamenti sulla formazionale titolare per Real Sociedad-Inter, che Inzaghi sembra non aver ancora comunicato ai suoi ragazzi.

Fonte: Sky Sport 24 – Matteo Barzaghi