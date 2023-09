Real Sociedad-Inter, accoglienza spagnola: «Onorati di ospitarvi!»

Real Sociedad-Inter è la sfida in programma domani (mercoledì) alle 21 all’Estadio Municipal de Anoeta di San Sebastian e valevole per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. La squadra spagnola riserva una bellissima accoglienza ai nerazzurri di Inzaghi

COLOSSEO – Real Sociedad-Inter è la partita di esordio in Champions League per la squadra di Simone Inzaghi, reduce dal trionfo ottenuto contro il Milan con tanto di primo posto in classifica in Serie A. Il tecnico, intervenuto in conferenza stampa, sembra avere le idee chiare sul sostituto di Hakan Calhanoglu, assente per infortunio. Intanto capitan Lautaro Martinez e compagni hanno mosso i primi passi all’Estadio Municipal de Anoeta, teatro della sfida. La società spagnola riserva una bella accoglienza ai rivali: “Benvenuti nel nostro Colosseo, Inter! Siamo onorati di ospitarci a casa nostra, ci aspetta un’appassionante notte di calcio europeo“.

👋 Benvenuti nel nostro Colosseo, @Inter! Siamo onorati di ospitarvi a casa nostra, ci aspetta un'appassionante notte di calcio europeo.#WeareReal pic.twitter.com/BeLnimI4iL — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) September 19, 2023

Questo il messaggio su Twitter.