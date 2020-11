Real Madrid, Zidane per l’Inter recupera due giocatori dopo il Coronavirus

Il Real Madrid sta preparando la ripresa delle attività dopo la sosta per le nazionali. Zidane ha perso martedì Sergio Ramos, che oggi ha avuto l’esito degli esami, ma in vista dell’Inter fra sei giorni recupera due giocatori che avevano il Coronavirus.

UNO FUORI, DUE DENTRO – Il Real Madrid ritrova Éder Militao ed Eden Hazard. I due fino a ieri erano tra i positivi al Coronavirus (vedi articolo), ma era previsto che avrebbero svolto nuovi tamponi. Questi hanno dato, per entrambi, esito negativo, quindi possono riprendere gli allenamenti agli ordini di Zinédine Zidane. A riportarlo è il sito del quotidiano Marca, che somma la loro negativizzazione a quella di Casemiro, dichiarato guarito ieri. Il difensore brasiliano potrà essere il sostituto di Sergio Ramos, che fra cinque giorni contro l’Inter in Champions League sarà sicuramente assente. Ancora da valutare Raphael Varane, dopo il problema fisico (di lieve entità) che lo ha costretto al cambio martedì in Francia-Svezia. Entrambi i due negativizzati si sono allenati questo pomeriggio a Valdebebas, potranno già essere convocati per il Villarreal (sabato ore 16.15, in trasferta). Per Inter-Real Madrid i blancos saranno quindi un po’ meno in emergenza, ma l’assenza di Sergio Ramos sarà pesante per Zidane.