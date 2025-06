Real Madrid, vita facile contro il Salisburgo! Tris da primo posto

Il Real Madrid vince per 3-0 contro il Red Bull Salisburgo e accede in questo modo agli ottavi di finale del Mondiale per Club.

VITTORIA – Il Real Madrid non soffre e non fatica nella notte americana: 3-0 netto e senza storie sul Red Bull Salisburgo. Lo spettacolo è iniziato fin dai primi minuti, quando Vinicius Jr. ha sfiorato il gol salvato dal portiere avversario. Verso la fine del primo tempo però, in pochissimi minuti, i Blancos hanno siglato due reti per sigillare la qualificazione. Prima Vinicius Jr. di sinistro ha sfruttato perfettamente il passaggio di Jude Bellingham, poi Federico Valverde ha congelato il match con il suo secondo gol nel torneo. Nel secondo tempo i ritmi si sono abbassati, il Real Madrid ha cominciato a gestire il possesso e la reazione degli austriaci è stata lieve. Qualche tiro dalle parti di Thibaut Courtois, che però non è mai stato impensierito veramente nel corso della gara. Dopo i cambi e l’ingresso in campo di Luka Modric al 66′ i Blancos hanno anche trovato il tris. Al minuto 84′ Gonzalo Garcia ha messo a segno la sua seconda rete nella competizione dopo quella con l’Al-Hilal.

RED BULL SALISBURGO-REAL MADRID 0-3

Vinicius Jr. al 40′, Valverde al 48′, Garcia all’84’