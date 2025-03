Real Madrid vince con l’Atletico Madrid e va ai quarti! Nonostante Vinicius

Il Real Madrid conquista un pass per i quarti di finale della UEFA Champions League dopo una battaglia epica contro l’Atletico Madrid al Metropolitano. Dopo il 2-1 dell’andata al Bernabéu, i Blancos soffrono per 120 minuti, falliscono un rigore con Vinicius, ma alla fine si impongono ai tiri dal dischetto per 4-3.

INIZIO FRENETICO – Il Metropolitano è una bolgia e l’Atletico Madrid parte con il piede sull’acceleratore. Dopo appena un minuto di gioco, gli uomini di Diego Simeone passano in vantaggio con Conor Gallagher: l’inglese raccoglie una respinta in area e con un tocco ravvicinato trafigge Courtois, riaprendo completamente il discorso qualificazione. Il Real Madrid prova a riorganizzarsi, ma fatica a sviluppare il suo gioco contro la pressione aggressiva dell’Atletico. I padroni di casa non si accontentano e continuano ad attaccare. Al 22’, Julian Alvarez sfiora il raddoppio con una conclusione insidiosa, ma Courtois si supera con un intervento decisivo. Poco dopo è Griezmann a testare i riflessi del portiere belga, che tiene in piedi il Real Madrid.

CASO CURIOSO – Durante il primo tempo si è verificato un episodio curioso a bordocampo. Giuliano Simeone, attaccante dell’Atletico, nel tentativo di inseguire un pallone ha travolto Carlo Ancelotti, facendolo finire a terra. Il tecnico italiano si è rialzato subito, sorridendo, e ha abbracciato il figlio del Cholo tra le risate del pubblico.

Vinicius “tradisce” Ancelotti: errore dal dischetto!

SI VA AI SUPPLEMENTARI – Nel secondo tempo il copione non cambia: l’Atletico continua a pressare alto, mentre il Real cerca di sfruttare gli spazi in contropiede. La grande occasione arriva al 70’ quando Lenglet atterra Mbappé in area e l’arbitro concede il calcio di rigore ai Blancos. Sul dischetto si presenta Vinicius, ma il brasiliano spreca clamorosamente, calciando fuori tra l’incredulità generale. Si arriva così ai tempi supplementari, dove la stanchezza prende il sopravvento e le squadre badano più a difendersi che ad attaccare. La sfida resta bloccata fino al 120’, e la qualificazione si decide ai calci di rigore.

Vittoria ai calci di rigore! Real Madrid ai quarti di finale di Champions League

PROSSIMO TURNO – Dal dischetto il Real Madrid si dimostra più freddo e preciso. Rüdiger realizza il rigore decisivo, mentre per l’Atletico pesano gli errori di Julian Alvarez e Marcos Llorente. Il Real vince 4-3 e si qualifica ai quarti, mentre l’Atletico esce tra gli applausi del suo pubblico. Ai quarti di finale, il Real Madrid dovrà vedersela con l’Arsenal.