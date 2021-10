Real Madrid-sudamericani, soluzione Liga: match di sabato posticipato

Buone notizie per il Real Madrid. I ragazzi di Ancelotti – avversari dell’Inter nel girone di Champions League – arriveranno più riposati alla sfida di martedì contro lo Shakhtar Donetsk. A “dare una mano” la Liga

COMUNICATO UFFICIALE – Il Consiglio Superiore dello Sport (CSD) ha accettato la richiesta di rinvio cautelare fatta da LaLiga per le partite Real Madrid-Athletic Club e Granada-Atlético de Madrid, corrispondenti alla 9° giornata di campionato, e che erano in programma questo fine settimana. Secondo il comunicato de LaLiga “questa richiesta di rinvio risponde al fatto già noto dell’estensione da parte della FIFA del periodo internazionale delle squadre Conmebol fino alla sera 14 ottobre (mattina presto di venerdì 15, in Spagna) e che colpisce, tra gli altri, i suddetti club che martedì 19 ottobre giocheranno le partite ufficiali di UEFA Champions League”. Le date e gli orari per lo svolgimento delle partite rinviate saranno comunicate da LaLiga nei prossimi giorni.

DIFFERENZE – Il Real Madrid guidato da Carlo Ancelotti arriverà quindi riposato al match contro gli ucraini di Roberto De Zerbi andando a marcare una differenza rispetto all’Inter (e tutti i club italiani, ndr) i quali dovranno fare a meno o comunque dovranno fare i conti con giocatori che rientreranno a ridosso dei match di campionato.

Fonte: realmadrid.com