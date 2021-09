Real Madrid, stavolta l’attacco non sfonda. Pareggio in casa col Villarreal

Real Madrid-Villarreal, sfida del settimo turno di Liga, è andata in scena questa sera. Gli uomini di Ancelotti sono stati fermati sullo 0-0 in casa.

RETI BIANCHE – Dopo i 6 gol rifilati al Maiorca nell’ultimo turno, il Real Madrid stavolta non ha trovato la via della rete. Nel match di campionato contro il Villarreal, le due squadre si sono infatti annullate a vicenda, ottenendo un punto a testa. La squadra di Carlo Ancelotti le ha provate tutte, soprattutto nell’assalto finale, ma non è riuscita a fiaccare la resistenza del submarino amarillo. Le merengues rimangono in testa alla classifica con 17 punti e si preparano ad affrontare lo Sheriff Tiraspol nel prossimo turno di Champions League. Nell’altro match del Gruppo D, l’Inter di Simone Inzaghi sfiderà lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi.