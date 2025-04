Real Madrid smentisce: finale di Copa del Rey col Barcellona si giocherà!

Il Real Madrid non ha pensato di non presentarsi in occasione della finale di Copa del Rey, contro il Barcellona, in programma domani alle ore 22. A confermarlo è lo stesso club madrileno.

LA SITUAZIONE – Il Real Madrid ha smentito le voci relative a una presunta volontà del club di non giocare la finale di Copa del Rey contro il Barcellona prevista domani alle ore 22. L’ipotesi in questione era stata paventata in base ad alcuni comportamenti preliminari assunti dalle merengues nella giornata di oggi: mancata presentazione nei campi di allenamento e mancata comparizione agli eventi con la stampa organizzati in vista della finale. Ciò aveva fatto intendere la possibilità che il Real Madrid potesse propendere per una soluzione clamorosa, non presentandosi in campo. La realtà è però un’altra, con l’Inter che può sorridere per il mancato “weekend di riposo” dei blaugrana.

Real Madrid chiarisce: nessuna volontà di non giocare contro il Barcellona

IL COMUNICATO – Di seguito quanto dichiarato dal Real Madrid sul punto: «Di fronte alle voci che sono emerse nelle ultime ore, il Real Madrid C. F. comunica che la nostra squadra non ha mai pensato di rinunciare a giocare la finale di domani. Il nostro club capisce che le sfortunate e inadeguate dichiarazioni degli arbitri designati per questa partita, effettuate 24 ore prima della finale, non possono macchiare un evento sportivo di portata mondiale che vedranno centinaia di milioni di persone e per rispetto anche a tutti i tifosi che hanno in programma il loro viaggio a Siviglia, e a tutti quelli che sono già nella capitale andalusa. Il Real Madrid ritiene che i valori del calcio debbano prevalere, nonostante l’ostilità e l’animosità che oggi sono emerse, ancora una volta contro il nostro club, da parte di questi arbitri designati per la finale».