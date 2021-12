Real Madrid, segna sempre Benzema! Successo per gli avversari dell’Inter

Real Madrid-Athletic Bilbao, sfida di Liga, si è disputata questa sera allo Stadio Santiago Bernabeu. Il match si è concluso sul punteggio di 1-0 per i prossimi avversari dell’Inter in Champions League.

ALTRA VITTORIA – Il turno infrasettimanale di Liga mette di fronte Real Madrid e Athletic Bilbao. Partita difficile per gli uomini di Carlo Ancelotti contro un avversario compatto e ben organizzato. La sfida si sblocca al 40′ grazie al solito, inesorabile Karim Benzema. Bellissima azione delle merengues tutta di prima, Unai Simón si oppone alla conclusione di Marco Asensio, la palla arriva sui piedi di Luka Modric che non colpisce bene di sinistro, sulla traiettoria si avventa il bomber francese che insacca da rapace dell’area di rigore. Nella ripresa il punteggio non cambia più. Il Real Madrid ottiene i 3 punti e si conferma al primo posto assoluto in classifica a 36. Il 7 dicembre si giocherà la sfida con l’Inter con in palio il primo posto del girone di Champions League e gli spagnoli ci arrivano in un ottimo stato di forma.