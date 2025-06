Il Real Madrid trova la prima vittoria! 3-1 contro il Pachuca

Il Real Madrid non lascia scampo: le Merengues, nella partita delle 21 al Mondiale per Club, vincono 3-1 contro il Pachuca.

BLANCOS – Si chiude con una vittoria del Real Madrid la sfida al Bank of America Stadium di Charlotte la gara tra gli spagnoli e il Pachuca. Dopo una mezzora di studio, il Real Madrid passa in vantaggio con Bellingham che da dentro l’area di sinistro porta gli spagnoli in vantaggio. Al 43′ arriva anche il gol del raddoppio con Arda Guler che lasciato in area di rigore, con il destro da posizione centrale non sbaglia l’appoggio in rete. Nel secondo tempo invece, è sempre il Real Madrid a dettare i tempi con il terzo gol che arriva al 70 grazie alla conclusione sempre centrale di Valverde che dopo tanto possesso dei Blancos non sbaglia il terzo gol della serata. Nel finale è il Pachuca che trova il gol vittoria con Montiel che sorprende gli spagnoli con un tiro potente da fuori area.