Real Madrid, niente da fare: fuori dalla Champions League! Passa l’Arsenal

Il Real Madrid esce sconfitto due volte in casa: sia dal punto di vista del risultato (1-2) sia dal punto di vista della competizione, perché è fuori dalla Champions League! L’Arsenal vola in semifinale dove sfiderà il PSG.

ALTRO QUARTO DI FINALE – Nonostante il sostegno del proprio pubblico e un atteggiamento propositivo fin dai primi minuti, la squadra di Carlo Ancelotti non riesce a ribaltare il risultato, uscendo sconfitta anche nel ritorno per 2-1. A festeggiare, dunque, è l’Arsenal di Mikel Arteta, che vola in semifinale di Champions League per la prima volta dal 2009. La partita inizia con il Real Madrid intenzionato a dettare il ritmo e a tenere il possesso palla, come ampiamente previsto. Sono gli ospiti ad avere la prima vera occasione per allungare ulteriormente: al 10’, infatti, Bukayo Saka si presenta dal dischetto per un calcio di rigore concesso per fallo su Gabriel Jesus, ma Courtois è superbo e neutralizza il tentativo dell’inglese, tenendo in vita le speranze dei Blancos. Al 23’ è il Real a vedersi assegnato un rigore, per un intervento di Declan Rice. Tuttavia, dopo il consulto al VAR, l’arbitro francese Letexier decide di annullare la decisione, tra le proteste dei padroni di casa.

Partita diversa nel secondo tempo! Arsenal e Real Madrid segnano nel secondo tempo

ARRIVANO I GOL – Il gol del Real arriva comunque al 67’: Vinicius approfitta di una leggerezza di Saliba, ruba palla e firma l’1-0, ridando una scintilla di speranza ai suoi. Ancelotti tenta il tutto per tutto inserendo Modric, mentre un opaco Mbappé, mai realmente in partita, è costretto a lasciare il campo per un colpo subito. I madrileni spingono ma non riescono a creare veri pericoli, e in pieno recupero arriva il colpo del definitivo ko: Martinelli sfrutta una ripartenza micidiale e firma il pareggio, che vale il 2-1 finale per l’Arsenal.