Real Madrid nella bufera, Benzema attacca: “Gioca contro di noi”

Condividi questo articolo

Zidane Real Madrid

Esplode un caso nel Real Madrid dopo che in una sequenza video Karim Benzema si rivolge a Ferland Mendy chiedendogli di non passare la palla a un compagno in quanto giocherebbe contro la squadra

CAOS – Ambiente tutt’altro che sereno in casa Real Madrid, prossimo avversario dell’Inter in Champions League. Emerge un video in cui Karim Benzema, ieri tra il primo e il secondo di Borussia Monchengladbach-Real Madrid, avrebbe suggerito a Ferland Mendy. «Sta facendo qualsiasi cosa. Fratello, non giocare con lui. Giuro sulla vita di mia madre, sta giocando contro di noi». Sembra che l’attaccante su riferisse a un suo compagno di squadra, Vinicius, autore di una prestazione tutt’altro che brillante contro la squadra tedesca.