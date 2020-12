Real Madrid, in Spagna dicono no al “biscotto”...

Real Madrid, in Spagna dicono no al “biscotto” anti Inter per due motivi

Condividi questo articolo

Zinédine Zidane Real Madrid

La stampa spagnola allontana l’ipotesi “biscotto” anti Inter spiegando per quali motivi in casa Real Madrid non converrebbe questa ipotesi

PRIMO – La stampa spagnola allontanano l’ipotesi “biscotto” anti Inter. Certamente un pareggio tra Real Madrid e Borussia Monchengladbach condannerebbe la squadra nerazzurra all’uscita dalla Champions League. Ma questa idea verrebbe scartata in terra iberica. Innanzitutto perché sarebbe estremamente rischiosa in quanto, in caso di vittoria dello Shakhtar Donetsk, verrebbero eliminati loro stessi dalla principale competizione europea.

SECONDO – In secondo luogo perché, anche in caso di qualificazione, il risultato del pareggio non basterebbe a Zinedine Zidane per salvare la propria panchina dopo il KO in Ucraina e l’avvio di stagione stentato anche nella Liga. Insomma, niente calcoli in quanto il presidente Florentino Perez potrebbe cambiare allenatore lo stesso. Quindi per il tecnico francese la vittoria casalinga mercoledì sera sarebbe l’ultima spiaggia per tenersi aggrappato alla sua panchina, adesso particolarmente traballante.