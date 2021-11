Real Madrid, grande vittoria in campionato prima di affrontare lo Sheriff

Granada-Real Madrid, sfida di Liga, si è giocata al Nuevo Estadio de Los Cármenes. Il match si è concluso con la netta vittoria della squadra di Ancelotti per 1-4.

MERENGUES – Il Real Madrid torna in campo dopo la sosta per le nazionali e ottiene subito una grande vittoria in campionato. Nel match contro il Granada è Marco Asensio ad aprire le marcature al 19′, infilando la palla in rete di destro a tu per tu col portiere. Nacho Fernandez realizza il raddoppio al 25′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I padroni di casa accorciano al 34′ con Luis Suarez che trova la porta con un sinistro deviato da fuori area. Nella ripresa ci pensa Vinicius Junior a ristabilire le distanze appoggiando in rete un assist di Luka Modric. Il Granada resta in dieci per il rosso di Monchu al 67′. Il poker che chiude la partita arriva al 76′ grazie a Ferland Mendy. La squadra di Carlo Ancelotti vince per 1-4 e sale al primo posto in classifica con trenta punti. Mercoledì il Real Madrid affronterà lo Sheriff in trasferta, mentre l’Inter sarà impegnata a San Siro contro lo Shakhtar Donetsk.