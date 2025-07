Real Madrid in semifinale! Garcia ancora in gol e Dortmund battuto

Il Real Madrid vince grazie soprattutto alla doppietta del giovanissimo Gonzalo Garcia. Al MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey, i blancos battono il Borussia Dortmund.

AI QUARTI – Succede di tutto a East Rutherford, ma alla fine è il Real Madrid a sorridere: i blancos superano il Borussia Dortmund per 3-2 nei quarti di finale del Mondiale per Club e si guadagnano un posto in semifinale contro il Paris Saint-Germain, in quella che promette di essere una finale anticipata. Il match si apre con un dominio netto degli uomini di Xabi Alonso, che sfruttano le praterie sulla sinistra lasciate da Ryerson. Fran García è incontenibile e, dopo alcune folate iniziali, confeziona l’assist del vantaggio al 9′: cross di Arda Turan e tocco sotto porta del solito Gonzalo García, classe 2004, che sigla il suo quarto gol nel torneo e si conferma capocannoniere della competizione. Dieci minuti dopo, lo stesso Fran Garcia firma il raddoppio con una conclusione precisa su assist di Alexander-Arnold. Il Real Madrid è in totale controllo e sfiora il tris più volte, con Vinicius Junior, Bellingham e Tchouameni (traversa a gioco fermo).

Nella ripresa il Borussia Dortmund prova a riaprirla!

GOL PAURA – Nel secondo tempo il Dortmund cambia volto con gli ingressi di Nmecha, Beier e Yan Couto, ma la musica non cambia. Solo nel finale i gialloneri riescono a riaprire il match con la rete di Beier al 92′. Quando Mbappé segna il 3-1 al 94’ sembra finita, ma il rosso a Huijsen e il rigore trasformato da Guirassy riportano il Dortmund a un solo gol di distanza. All’ultimo respiro, è Courtois a evitare i supplementari con una parata monumentale su Sabitzer al 99′. Il Real avanza, ma perde Huijsen per squalifica. In semifinale se la vedrà con un PSG rimaneggiato, privo degli espulsi Pacho e Lucas Hernandez.