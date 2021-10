Real Madrid, deludente pareggio in casa! Benzema fermo al palo

Real Madrid-Osasuna è andata in scena allo Stadio Santiago Bernabeu. Il match si è concluso sul punteggio di 0-0. Solo un punto per gli avversari dell’Inter in Champions League.

DELUSIONE – Il Real Madrid affronta in casa l’Osasuna, dopo la grande vittoria nel Clasico contro il Barcellona (vedi articolo). La squadra di Carlo Ancelotti non riesce a trovare il gol per sbloccare il match nel primo tempo e le squadre rientrano negli spogliatoi sul punteggio di 0-0. Nella ripresa a sfiorare il clamoroso vantaggio sono gli ospiti con Jon Moncayola che colpisce il palo al 50′. Le merengues pareggiano il numero dei pali 10′ più tardi, con Karim Benzema che scheggia l’incrocio dei pali. I padroni di casi premono e provano a rompere l’equilibrio con le sostituzioni, ma la difesa dell’Osasuna regge. Il Real Madrid non riesce a vincere in casa e deve accontentarsi di un punto, salendo a ventuno.