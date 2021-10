Real Madrid, 1-2 nel Clasico! Primo posto per gli avversari dell’Inter

Termina il big match tra Real Madrid e Barcellona. I blancos – avversari dell’Inter nel gruppo D della UEFA Champions League – escono con i tre punti dal Camp Nou grazie a un gran gol di David Alaba e alla rete di Lucas Vazquez in pieno recupero.

CLASICO BLANCO – Termina 1-2 in favore del Real Madrid l’attesissima sfida contro il Barcellona. Il Clasico, come viene conosciuto in tutto il mondo. I blancos, avversari dell’Inter nel gruppo D della UEFA Champions League, passano in vantaggio nel primo tempo quando David Alaba riceve palla sulla sinistra e lascia partire un siluro sul quale ter Stegen non può arrivare. Nella ripresa i padroni di casa provano a reagire e creano qualche grattacapo agli avversari.

FINALE CONCITATO – Il Real Madrid è costretto a soffrire però fino alla fine, ma il gol della momentanea tranquillità arriva su un clamoroso ribaltamento di fronte. Piqué ha infatti la palla per trovare il pareggio al 93′, ma la difesa dei capitolini salva tutto e in contropiede ci pensa poi Lucas Vazquez a ribadire in rete lo 0-2 decisivo. Finita qui? Assolutamente no, perché al 97′ arriva il gol della bandiera firmato da Sergio Aguero. Troppo tardi però, perché subito dopo arriva il triplice fischio finale. Real Madrid che si porta momentaneamente al primo posto della Liga Spagnola.