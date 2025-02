Caso di razzismo contro Akinsanmiro: 5 anni di Daspo a una tifosa del Brescia!

Ebenezer Akinsanmiro fu vittima di razzismo in occasione del match tra il Brescia e la sua Sampdoria, del 12 gennaio, terminato con il punteggio di 1-1. La decisione su una tifosa responsabile di quel comportamento deprecabile è ora giunta.

LA NOTIZIA – Ebenezer Akinsanmiro riceve giustizia per l’espressione intrisa di razzismo a lui rivolta da una tifosa del Brescia durante il match di Serie B che la sua Sampdoria ha giocato il 12 gennaio. Nei confronti della donna, che aveva utilizzato il termine “scimmia” per insultare il calciatore di proprietà dell’Inter, la questura di Brescia ha deciso di adottare il provvedimento del DASPO per i prossimi 5 anni. In caso di infrazione, la bresciana rischierebbe da uno a tre anni di reclusione e una multa fino a 40 mila euro.