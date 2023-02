Ravezzani: «Zhang e lo stadio, non capisco una cosa. Debiti folli»

Torna a tenere banco la questione stadio, con le ultime notizie che vorrebbero la dirigenza dell’Inter prendere la decisione di costruire un impianto di proprietà in autonomia. Una questione che commenta anche Fabio Ravezzani, ponendosi un’importante domanda relativa al presidente Zhang

STADIO NUOVO – Stadio di proprietà per l’Inter? Sarebbe sicuramente ottimo. Ma, come fa notare il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani su Twitter, con una questione importante da porsi: “C’è una cosa che non capisco. Zhang continua a indebitarsi a ritmi folli. Tra 2023 e 2024 dovrà restituire 170 mln a Oaktree pena l’esproprio del club. Dove li trova oltre 500 mln per lo stadio? Come si può dire che <si fa lo stadio> senza rispondere a questa domanda?“.