Ravezzani: «Zhang convive coi debiti, anche all’Inter! Club non rischia»

Una delle notizie più scottanti a tema nerazzurro delle ultime ore è sicuramente la situazione che riguarda Steven Zhang, ricercato dai suoi creditori in Asia. Fabio Ravezzani ha espresso la sua opinione sul tema, sottolineando come i rischi siano nulli per l’Inter

CONVIVENZA CON I DEBITI – Non ci va morbido Fabio Ravezzani su Steven Zhang, specialmente dopo le notizie uscite nelle ultime ore (vedi articolo). Il direttore di TeleLombardia su Twitter ha parlato così della questione: “Zhang ha l’abitudine a convivere felicemente con debiti spaventosi. Vale per le sue aziende in Cina come per l’Inter. Ma questa filosofia non può durare a lungo. Va detto che in ogni caso il club non rischia nulla perché alla peggio passerà da mano con valori minimi“.