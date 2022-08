Ravezzani: «Vlahovic pagato come Lukaku, ma problema per la Juventus»

Ravezzani ha analizzato la crisi in termini di gol di Vlahovic, sottolineando come non stia valendo – fin qui – l’investimento della Juventus su di lui, pari a quello fatto dall’Inter per Lukaku nel 2019.

PROBLEMA – Fabio Ravezzani si è espresso, attraverso il suo profilo Twitter ufficiale, sul “problema” Dusan Vlahovic per la Juventus, citando anche Romelu Lukaku. Questo il suo commento: “La Juventus ha il problema Vlahovic, che sta attraversando una crisi preoccupante da aprile. Pagato quanto Lukaku, deve nascondere i limiti strutturali della squadra. Se non segna nemmeno un gol in tutto il precampionato è chiaro che tutto precipita. E il fuoriclasse si chiama così perché inventa i gol a dispetto del gioco. Altrimenti è solo un buon centravanti”.