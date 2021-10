Ravezzani: «VAR su Dumfries in Inter-Juventus, intervento giustificato»

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, in una serie di interventi sul suo profilo Twitter ufficiale ha commentato l’episodio che ha deciso il pareggio di Inter-Juventus, con la chiamata del VAR per fallo di Denzel Dumfries.

INTERVENTO GIUSTIFICATO – Questo il commento di Fabio Ravezzani sul rigore causato da Denzel Dumfries in Inter-Juventus: “Ho voluto verificare l’opportunità della chiamata VAR su Dumfries con i vertici arbitrali. Davvero giusta, opportuna? Risposta: classico caso in cui è necessaria perché in area l’attaccante calcia il pallone e il difendente il piede. L’arbitro non lo rileva. Giusto così. Credo che la vera discriminante che ha giustificato l’intervento VAR in Inter-Juventus sia che qui non si tratta di valutare l’entità del contatto (se intenso o meno, il giudizio spetta solo all’arbitro) ma che sia stato intenso, con palla distante e mal valutato da Mariani“.