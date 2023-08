Ravezzani: «Thuram esangue, Sommer incerto! Stupito da uno»

NUOVI NON BENE − Il commento della gara tra Salisburgo e Inter di Fabio Ravezzani su Twitter: «Visto l’ Inter . I nuovi non benissimo, ma è precampionato. Sommer non granché con i piedi e incerto in un paio d’uscite (ok, era l’esordio).. Thuram esangue, dimostra di non essere una prima punta, farà meglio da secondo attaccante. Mi ha impressionato Konate del Sali (19 anni)».