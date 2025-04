Ravezzani suggerisce: «Inter ritrovi umiltà per finire alla grande»

Fabio Ravezzani ha così analizzato il ko dell’Inter nel derby di Coppa Italia contro il Milan, con un 3-0 finale che certifica il venir meno del “sogno Triplete” per i nerazzurri.

LA SFIDA – L’Inter ha perso malamente contro il Milan nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Il punteggio di 3-0 si associa al riprodursi del copione visto nelle ultime sfide dei nerazzurri, con un secondo tempo dominato dalla stanchezza mentale e fisica da parte dei calciatori di Simone Inzaghi. A preoccupare è anche la mancata lucidità nell’ultima scelta da compiere nell’area avversaria, con i vari errori offensivi commessi nel primo tempo ad aprire la strada al gol di Luka Jovic, al 36′, e alla successiva chiusura del match da parte dei rossoneri. Ora è attesa una svolta contro la Roma, in Campionato, nella consapevolezza per cui perdere ulteriori punti in Serie A significherebbe il rischio concreto di dover abbandonare la corsa scudetto.

Ravezzani sulla situazione dell’Inter

IL RAGIONAMENTO – Riguardo le difficoltà incontrate dai nerazzurri nelle ultime sfide: «L’Inter sembra svuotata dopo aver eliminato il Bayern. Forse è solo un caso, ma certi trionfalismi (Lautaro Martinez, Mkhitaryan e Bastoni) erano più da fine stagione che da semifinali e volata scudetto. Ora serve ritrovare umiltà e voglia di vincere per finire alla grande».