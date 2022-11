Ravezzani: «Stadio Inter e Milan, Sala inadeguato. Un destino per San Siro»

Oltre a Matteo Salvini (vedi articolo), anche il giornalista Fabio Ravezzani passa all’attacco del Comune di Milano e del sindaco Beppe Sala relativamente alla questione del nuovo stadio per Inter e Milan (vedi articolo). Con anche un’analisi sul destino di San Siro.

CATTEDRALE NEL DESERTO – Fabio Ravezzani non ci va leggero con il Comune di Milano e nel dettaglio con il sindaco Beppe Sala. Attraverso il suo profilo Twitter ufficiale, il direttore di TeleLombardia si è espresso così sulla questione relativa al nuovo stadio per Inter e Milan: “Sala che rinvia tra un anno la pronuncia sul nuovo stadio di Inter e Milan dimostra l’inettitudine di chi non sa decidere. E non si tratta di parte politica. L’incapacità di dare una risposta (positiva o negativa) dopo anni di valutazioni denota solo inadeguatezza nel ruolo. Ma lui e gli abitanti della zona San Siro si rendono conto che se le due società si fanno lo stadio altrove l’attuale struttura diventerà presto una fatiscente cattedrale nel deserto destinata a un umiliante degrado?“.