Ravezzani: «Stadio, ha ragione Sala. Inter, presidente scomparso»

Fabio Ravezzani, Direttore Editoriale di “Top Calcio 24”, si inserisce nella diatriba tra l’Inter e Giuseppe Sala, sindaco di Milano, sul nuovo stadio. E si schiera in modo netto.

RAGIONE CHIARA – Continua a far discutere tra la società Inter e il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Dopo le parole del primo cittadino milanese (vedi articolo), il club nerazzurro risponde con un comunicato duro (vedi comunicato). Nel commentare la vicenda, il giornalista Fabio Ravezzani non ha dubbi su chi delle due parti ha ragione: «Sullo stadio, Sala ha ragione. Non consegni un’area pubblica di enorme valore a una proprietà cinese con presidente scomparso, che non paga dipendenti e fornitori da mesi. Che chiude all’improvviso il club di casa sua e cerca affannosamente un partner o un acquirente».

Sullo stadio, Sala ha ragione. Non consegni un’area pubblica di enorme valore a una proprietà cinese con presidente scomparso, che non paga dipendenti e fornitori da mesi. Che chiude all’improvviso il club di casa sua e cerca affannosamente un partner o un acquirente. #Inter — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) March 18, 2021