Ravezzani: «Sozza per Inter-Roma? Coraggio Rocchi! Vedremo»

Fabio Ravezzani ha commentato la scelta di Sozza come arbitro per Inter-Roma, che negli ultimi due giorni ha causato non poche polemiche vista la provenienza del direttore di gara. Di seguito il pensiero del direttore di TeleLombardia sul suo profilo Twitter ufficiale.

SCELTA CORAGGIOSA – Fabio Ravezzani applaude la scelta del designatore arbitrale in vista di Inter-Roma, gettando acqua sulle polemiche degli ultimi giorni: “Rocchi ha avuto coraggio a scegliere il milanese Sozza per Inter-Roma. Bravo. Vedremo poi se ha avuto ragione. A livello emotivo potrebbe temere di essere considerato di parte propendendo paradossalmente dalla parte opposta. Ma non credo si lascerà condizionare. In bocca al lupo“.