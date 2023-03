Ravezzani: «Solita Inter, nemmeno più pazza. Inzaghi il peggiore»

Non ci va leggero Fabio Ravezzani nel suo commento nei confronti dell’Inter dopo la sconfitta contro lo Spezia. Il direttore di TeleLombardia se la prende in particolar modo con il tecnico Simone Inzaghi.

MOSCI – Fabio Ravezzani non risparmia le critiche dopo la sconfitta per 2-1 contro lo Spezia. In particolar modo contro l’allenatore. Questo il suo commento sul suo profilo Twitter ufficiale: “La solita Inter. Talmente poco determinata da non poter nemmeno essere definita pazza, ma solo moscia. Malissimo Lukaku, impreciso Lautaro Martinez, impalpabile Dzeko. Ma il peggiore è Inzaghi che non sa motivare la squadra“.