Ravezzani: «Skriniar non ha dimensione internazionale. A 40 milioni via!»

Fabio Ravezzani, in collegamento sul Twitch di QSVS, ha aperto una discussione sul bilancio dell’Inter che in estate dovrà fare un utile di 60/70 milioni. Su Skriniar ritiene che non abbia valorizzazione internazionale

MERCATO − Ravezzani discute sul bilancio e sull’utile dei nerazzurri: «Fossi Marotta non lo venderei mai Dumfries perché è già forte adesso, ha margini di crescita importanti, ha quasi fatto più gol di Hakimi, ha una forza fisica straripante. Inoltre, a destra l’Inter non è messa molto bene a differenza della fascia sinistra. Come l’Inter può far cassa? Skriniar in questi anni sia con la Nazionale che con l’Inter non ha avuto questa valorizzazione internazionale. Non ha una dimensione di questo genere ma se tu riuscissi a venderlo a 40, vendilo. L’Inter deve fare 60/70 di utile senza snaturare troppo la squadra ma non è facile. Mi sembra un po’ come quelle gioiellerie che dispone i gioielli in vetrina e prova a venderli».