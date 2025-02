Ravezzani sicuro: «Problema dell’Inter è a centrocampo. Frattesi incompiuto!»

Fabio Ravezzani ha le idee chiare in merito alle cause alla base delle difficoltà riscontrate in questa stagione dall’Inter. La sua attenzione, in particolare, è rivolta al centrocampo nerazzurro.

LA CONSIDERAZIONE – Fabio Ravezzani ha pubblicato sul suo account X un commento volto a sottolineare quelle che sono, dal suo punto di vista, le fragilità dell’Inter in questa stagione. Il direttore di Telelombardia ha messo nel mirino il centrocampo dei meneghini, indicando due particolari fattori negativi: «Il problema dell’Inter è a centrocampo. Calhanoglu fatica dopo lunga assenza, Mkhitarian ha 36 anni e Frattesi resta un eccellente e incostante incompiuto. Senza soldi per il mercato si doveva vendere un pezzo pregiato per investire su 2 bei prospetti, anziché puntellare la squadra».

Ravezzani e il problema del centrocampo dell’Inter: un ragionamento

LA RIFLESSIONE – Ravezzani invita la dirigenza nerazzurra a riflettere sulla possibilità di affondare il colpo per dei prospetti interessanti a centrocampo. In tal senso, il nome sul quale potrebbe convergere il beneplacito di dirigenza, staff tecnico e tifosi nerazzurri è quello di Samuele Ricci. Sul calciatore del Torino c’è il forte interesse del Milan, al momento in vantaggio sui meneghini. Vincere tale derby di mercato sarebbe molto importante per rendere ulteriormente chiare le proprie velleità in vista delle prossime stagioni.