Ravezzani: «Sanchez, l’espulsione non è fallo! Impresa dell’Inter»

Fabio Ravezzani ha analizzato attraverso il suo canale YouTube personale la vittoria dell’Inter contro il Liverpool, definendola un’impresa. Sottolineando anche come l’espulsione di Alexis Sanchez sia un errore dell’arbitro.

TESTA ALTA – Fabio Ravezzani ha elogiato la prestazione dell’Inter in casa del Liverpool: «Ci sono molti modi per uscire dalla Champions League, tra cui a testa alta. Giocando partite che rimarranno nella storia di un club. È il caso dell’Inter contro il Liverpool. Una partita strana, fortunata e sfortunata nello stesso tempo. I nerazzurri hanno giocato in maniera davvero dignitosa, senza notare una grande disparità. Certo, hanno subìto, ma in casa di una delle squadre migliori al mondo. A mezz’ora dalla fine della partita si poteva accarezzare la grandissima impresa di arrivare ai supplementari».

ESPULSIONE INESISTENTE – Il direttore di TeleLombardia ha poi detto la sua sull’episodio che ha svoltato la gara dell’Inter: «Alexis Sanchez ha giocato una bella partita, per certi versi anche meglio di Lautaro Martinez nonostante il bel gol. Nel primo fallo è andata abbastanza bene al cileno, ma il secondo giallo è stato una topica dell’arbitro. Lui interviene in scivolata, prende il pallone e poi prende l’avversario in una dinamica reciproca. Non è entrato pericolosamente quando aveva un avversario davanti, ma Fabinho arriva in ritardo. Non era fallo, tantomeno giallo ed espulsione».